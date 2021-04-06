В Ереване женщины устроили акцию за отставку Пашиняна
Полиция Армении начала задержания женщин - членов оппозиционного движения "Вето", устроивших акцию протеста у здания правительства с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
ТАСС сообщает, что ситуация остается напряженной, активисты пытаются пробиться в здание правительства, забрасывают его яйцами и пакетами с красной краской. На место прибыл специальный отряд полиции "Красные береты".
Полиция задержала 15 человек, сообщили Интерфаксу в пресс-службе полиции Армении.