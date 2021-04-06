Более миллиона азербайджанцев вакцинировались от коронавируса

За прошедшие сутки в Азербайджане от коронавируса (COVID-19) вакцинированы 43 499 человек. Об этом haqqin.az сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В сообщении отмечено, что за последние сутки первую дозу вакцины получили 27 992 человека, вторую дозу – 15 507 человек.

На сегодня в целом против коронавирусной инфекции в Азербайджане вакцинированы 1 025 790 человек. Таким образом, количество вакцинированных первой дозой составляет 639 463 человека, второй дозой – 386 327 человек.