Эрдоган: Турция не откажется от строительства канала «Стамбул»

Турция ни при каких обстоятельствах не откажется от реализации проекта канала «Стамбул», который призван стать новой судоходной артерией, соединяющей Черное и Мраморное моря. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам президента, строительство канала «Стамбул» начнется в самом скором времени. «Канал «Стамбул» - самый крупный и стратегически важный инфраструктурный проект Турции. Процесс подготовки к реализации этого проекта близится к концу», - сказал Эрдоган, сообщает Anadolu.

Глава турецкого государства сообщил, что доклад об оценке воздействия канала «Стамбул» на окружающую среду завершен с учетом позиции 56 структур и организаций, мнения свыше 200 ученых, органов СМИ и представителей общественности. «Турция начинает и завершит строительство канала «Стамбул», хотят этого определенные круги или нет. Для нас важно лишь мнение турецкого народа», - подчеркнул Эрдоган.

Президент Турции отметил, что протяженность канала «Стамбул» составит 45 км, глубина 21 м. Этот канал создаст новые возможности для региона, отметил Эрдоган.