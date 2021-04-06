Эрдоган вновь заявил о поддержке Азербайджана

Укрепление Турции и ее активная внешняя политика беспокоят ряд стран, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в четверг в Анкаре. Об этом сообщает Anadolu.

Глава турецкого государства напомнил, что за последний период число диппредставительств Турции за рубежом выросло со 163 до 251.

«Турция выступает за долгосрочное урегулирование кризисов во всех регионах, в том числе в Сирии и на Южном Кавказе», - подчеркнул глава турецкого государства.

Эрдоган отметил, что Турция находилась рядом с братским Азербайджаном в борьбе за освобождение оккупированных Арменией земель в Карабахе.