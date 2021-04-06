Цены на нефть ускорили рост

Стоимость нефти продолжает расти в среду днем, инвесторы ожидают данных Минэнерго США о запасах сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на настоящее время цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,99%, до 63,35 доллара США, а майских фьючерсов на WTI — на 0,91%, до 59,86 доллара США за баррель.

Ранее данные Американского института нефти (API) показали, что нефтяные запасы в США снизились на 2,62 миллиона баррелей. Официальные данные Минэнерго США будут опубликованы вечером в среду. Аналитики полагают, что ведомство сообщит о снижении запасов в стране на 1,44 миллиона баррелей.

Аналитики при этом отмечают намечающуюся устойчивость ценового диапазона 60-65 долларов США за баррель Brent.

"В целом похоже, что нефть достигла диапазона от 60 до 65 долларов США, который, вероятно, сохранится некоторое время. Перспектива увеличения добычи ОПЕК+ должна быть удовлетворена соответствующим ростом спроса", — сказал агентству Bloomberg глава сырьевой стратегии Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen).