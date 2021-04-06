В Евлахе на бывшего директора школы заведено уголовное дело

По факту хищения бюджетных средств в прокуратуре Евлахского района возбуждено уголовное дело в отношении Бакирова Бабека Низам оглу, занимавшего в 2014-2020 годах должность директора средней школы в селе Акшем Евлахского района.

Как сообщили haqqin.az в прокуратуре Евлахского района, расследование установило обоснованные подозрения в том, что Бабек Бакиров в течение 5 лет вписывал имя уволенного сотрудника в журнал оплаты труда, присваивая его заработную плату и другие выплаты, перечисляемые на банковскую карту, и сознательно вводя ложные сведения в документы. Также Бакиров, приписывая дополнительные учебные часы, которые не проводились, отдельным учителям и не обеспечив учет и охрану оборудования учреждения нанес ущерб правам и законным интересам юридического лица - отделу образования Евлахского района на общую сумму 10 тысяч манатов.

На основании собранных доказательств Б.Бакирову предъявлено обвинение по статьям Уголовного кодекса 179.2 (присвоение или растрата с использованием служебного положения с причинением значительного ущерба), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог).

Уголовное дело направлено в Евлахский районный суд для рассмотрения.