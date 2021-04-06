7 апреля началась вакцинация от коронавирусной инфекции сотрудников Производственного объединения «Азеригаз». Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ПО, были созданы все условия для привлечения сотрудников «Азеригаз» к вакцинации без отрыва от работы.

Согласно информации, в ближайшие дни 1045 сотрудников ПО «Азеригаз» старше 40 лет будут привиты. Ожидается, что ежедневно более 200 сотрудников будут вакцинированы.

Отметим, что вакцинация сотрудников учреждения проводится добровольно. Сотрудники подразделений по обслуживанию клиентов и аварийных служб ПО «Азеригаз», а также других структур в разное время общаются с абонентами, а потому относятся к группе риска. В связи с этим Производственное объединение заинтересовано в активном проведении вакцинации от COVID-19 своих сотрудников.