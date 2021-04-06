У жителя Гянджи изъяты оружие и наркотики Фото
Сотрудники Гянджинского ГУП на основании поступившей информации задержали ранее судимого жителя города Сеймура Гулузаде, подозреваемого в незаконном приобретении и хранении наркотиков, сообщает региональная группа пресс-службы МВД.
В ходе личного обыска у него было обнаружено и изъято 1,6 г опиума, а при осмотре дома - незарегистрированная винтовка в исправном состоянии с обрезанными стволом и прикладом, два патрона, а также упаковка опиума весом 38,35 г.
Изъятые вещественные доказательства переданы на экспертизу, по данному факту ведется расследование.