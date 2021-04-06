В Москве началась встреча Путина и Пашиняна

В Москве началась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Об этом сообщила на своей странице в фейсбук пресс-секретарь Пашиняна Мане Геворкян.