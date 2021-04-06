Путин о восстановлении транспортных маршрутов между Азербайджаном и Арменией
Восстановление торгово-экономических связей и транспортных маршрутов в Карабахе является важнейшей составляющей постконфликтного восстановления в регионе и развития Армении, заявил президент РФ Владимир Путин, передает Интерфакс.
«Конечно, важнейшей составляющей постконфликтного восстановления является возможность восстановления торгово-экономических связей и транспортных маршрутов в регионе, с тем чтобы Армения получила новые возможности для развития страны», - сказал он в ходе переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном.
Путин также отметил, что «40% всех капитальных вложений в экономику Армении имеют российское происхождение».