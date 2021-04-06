Путин о восстановлении транспортных маршрутов между Азербайджаном и Арменией

Восстановление торгово-экономических связей и транспортных маршрутов в Карабах е является важнейшей составляющей постконфликтного восстановления в регионе и развития Армении, заявил президент РФ Владимир Путин, передает Интерфакс.

«Конечно, важнейшей составляющей постконфликтного восстановления является возможность восстановления торгово-экономических связей и транспортных маршрутов в регионе, с тем чтобы Армения получила новые возможности для развития страны», - сказал он в ходе переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном.

Путин также отметил, что «40% всех капитальных вложений в экономику Армении имеют российское происхождение».