Путин: «Нормализация ситуации в Карабахе остается самой острой проблемой»

Нормализация ситуации в Карабахе остается самой актуальной и острой проблемой. Как сообщает РИА Новости, об этом сказал президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Безусловно, нам есть о чем поговорить и в плане строительства двусторонних отношений, и, разумеется, самые актуальные, самые острые проблемы - это нормализация ситуации и в Нагорном Карабахе и вокруг него", - сказал Путин.