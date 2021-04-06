Посол: разногласия не должны сказываться на сотрудничестве Турции и США
Без наличия четкой стратегии и рамок урегулирования разногласий достичь серьезных подвижек в диалоге между Анкарой и Вашингтоном не удастся. Об этом сказал Anadolu посол Турции в Вашингтоне Хасан Мурат Мерджан, комментируя состояние и перспективы турецко-американских связей.
Турецкий дипломат привлек внимание к многолетним союзническим отношениям Турции и США, отметив, что обе страны являются важными звеньями Трансатлантической солидарности.
«Периоды кризисов и взлетов в отношениях любых стран совершенно естественны. Однако если воспринимать вопрос с точки зрения долгосрочной перспективы, то сторонам нужно сделать акцент на общности интересов. Мы, безусловно, должны обсуждать накопившиеся проблемы, но они не должны как-либо сказываться на других сферах взаимодействия», - считает Мерджан.
По словам посла, если США хотят сохранить эффективное влияние на Ближнем Востоке и в Европе, то должны делать ставку на важных игроков, таких как Турция.
При этом Мерджан указал, что позиция Вашингтона по таким вопросам, как борьба с террористической организацией Фетхуллаха Гюлена и террористами ПКК, в том числе сирийским крылом этой организации – YPG, серьезно беспокоит Турцию и турецкий народ.
«Необходимо повысить уровень диалога, активизировать контакты между нашими странами» - уверен глава турецкой дипмиссии.
Относительно разногласий по вопросу поставок ЗРК С-400 в Турцию, Мерджан отметил, что позиция Анкары и Вашингтона по данному вопросу предельно ясна: «Думаю, излишняя концентрация внимания на этом вопросе не принесет пользы ни одной из сторон».