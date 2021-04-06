США выступили против вакцинных паспортов

Белый дом исключил возможность обязательного введения в повседневную жизнь вакцинных паспортов, заявив, что частная жизнь и права американцев должны быть защищены.

Русская служба BBC пишет, что подобная практика обсуждается во многих странах мира, а кое-где, в Израиле, например, уже широко применяется. Многие правительства считают, что это самый быстрый путь к нормализации жизни.

Противники вакцинных паспортов называют их дискриминацией, вторжением в частную жизнь и нарушением медицинской тайны.

Власти США заявили, что не поддержат систему, обязывающую граждан носить с собой подобный документ. На брифинге для прессы предствитель Белого дома Джен Псаки сказала, что на федеральном уровне не будет никаких баз данных или документов, которые потенциально могут быть использованы против определенной категории людей.