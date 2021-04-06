Согласно Списку миллиардеров мира-2021 (World's Billionaires List) по версии Forbes, за прошлый год в китайской столице появилось 33 новых миллиардера. Таким образом, общее число богачей здесь достигло 100, и с небольшим отрывом Пекин потеснил Нью-Йорк с его 99 миллиардерами.

В мире появилась новая «столица миллиардеров», ею стал Пекин, который отодвинул на вторую строчку Нью-Йорк, сообщает Insider.

Как отмечает издание, в 2020 году в американском мегаполисе появились только семь новых миллиардеров. При этом, обращает внимание Insider, население Нью-Йорка составляет порядка 40% от пекинского: в Большом яблоке в общей сложности проживают 8,4 млн человек против 21 млн в столице КНР.

Самым богатым жителем Пекина признан основатель компании ByteDance, которой принадлежит платформа TikTok, Чжан Имин, состояние которого оценивается в $35,6 млрд. Самым состоятельным нью-йоркцем оказался бывший мэр Майкл Блумберг с состоянием $59 млрд.

Insider напоминает, что в США уже давно проживает больше миллиардеров, чем в какой-либо другой стране мира. Однако Китай уже начинает наступать Америке на пятки. За прошедший год Китай и Гонконг вместе приобрели 210 новых миллиардеров — ни одной другой стране приблизиться к таким показателям не удалось.

Помимо Пекина в список десяти городов мира, где проживает больше всего миллиардеров, также попали ещё четыре китайских города. Так, Гонконг с 80 богачами занял третье место, Шэньчжэнь с 68 — пятое, а Шанхай с 64 — шестое. Единственным американским городом, который попал в список вместе с Нью-Йорком, оказался Сан-Франциско с 48 миллиардерами.