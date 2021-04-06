Посол Египта на переговорах с Сахибой Гафаровой

Египет был в числе государств, первыми признавших независимость Азербайджана, и наша страна придаёт большое значение дальнейшему развитию двусторонних отношений с Египтом. Подписанные до сих пор документы положительно влияют на продолжение углубления взаимодействия двух стран. Как сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, об этом сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Арабской Республики Египет в Азербайджане Аделем Ибрагимом Ахмедом Ибрагимом.

Искренне приветствуя гостя, спикер Милли Меджлиса подчеркнула значение сотрудничества между законодательными органами двух стран. Сахиба Гафарова отметила активность в Милли Меджлисе рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Египет.

На встрече была также всесторонне освещена победа Азербайджана в Отечественной войне, в результате которой наша страна освободила свои земли от армянской оккупации и восстановила справедливость и территориальную целостность. Так Азербайджан вступил в новый этап развития, сказала Сахиба Гафарова, подчеркнув, что одной из важнейших ныне задач является восстановление освобождённых земель на высочайшем уровне, городов и районов страны.

За почти тридцать лет оккупации армяне учинили серьёзные разрушения и акты вандализма на захваченных ими землях Азербайджана. Города и сёла, памятники культуры и религии, вся инфраструктура были полностью разграблены и уничтожены. Кроме того, армяне заминировали эти земли. Они отказываются предоставить Азербайджану карты минных полей, в результате чего множество азербайджанских гражданских лиц и военнослужащих погибли или были ранены, подорвавшись на минах уже после окончания войны.

Сахиба Гафарова подчеркнула, что отказ предоставить Азербайджану карты минных полей сам по себе является военным преступлением.

Благодаря за искренний приём, чрезвычайный и полномочный посол Арабской Республики Египет в Азербайджане Адель Ибрагим Ахмед Ибрагим выразил удовлетворённость своей деятельностью в нашей стране и уровнем взаимодействия между двумя парламентами, подчеркнул большой прогресс и значительные достижения Азербайджана во всех сферах. Двусторонние отношения углубляются при поддержке руководства обеих стран, сказал Ибрагим.

На встрече также имел место обмен мнениями и об иных вопросах, представляющих взаимный интерес.