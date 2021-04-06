Алжир призвал Францию вернуть архивы Османской эпохи

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун призвал Францию вернуть архивы Османской эпохи, вывезенные из Алжира во время колониального периода. Об этом пишет телеграм-канал TRT на русском.

Североафриканская страна на протяжении столетий была частью Османской империи. Французское правление в регионе началось в 1830 году с вторжения в Алжир и продлилось до конца Алжирской войны за независимость в 1962 году. За годы войны погибли 1,5 млн человек.

Разграбленный во время колониального периода Алжир сейчас требует вернуть вывезенный из страны архив Османской эпохи, который является неотъемлемой частью памяти государства, заявил президент Алжира Теббун.