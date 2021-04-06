Американский беспилотник показал «трюк с матрешкой»

США испытали не имеющий аналогов в мире беспилотный аппарат XQ-58A Valkyrie на аризонском полигоне Юма. Главной изюминкой очередного тестового запуска Valkyrie стал запуск из бомбового отсека малого беспилотного аппарата ALTIUS-600. Сообщается, что испытания этой своеобразной «матрешки» прошли успешно, пишет издание Discover24.ru.

Организаторы заявляют, что Valkyrie в сравнении с двумя прошлыми запусками (в одном из них беспилотник сразу упал и разбился) улучшила и набор высоты, и скорость полета.

Кроме того, появление из ее «чрева» еще одного беспилотного аппарата позволило продемонстрировать уникальные возможности стелс-дрона.

«Успешная работа системы применения вооружений из внутреннего отсека продолжает свидетельствовать о невероятных возможностях БПЛА», – заявил глава компании Kratos Unmanned Systems Стивен Фендли. Он также отметил, что аппарат не имеет аналогов в мире.