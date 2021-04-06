Хулуси Акар о работе турецких саперов в Карабахе

Совместные оперативно-тактические учения армий Турции и Азербайджана важны, сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Для нас очень важна защита нашей страны, нашего народа и наших земель от внешних угроз. Мы должны быть готовы к этому. Армии Турции и Азербайджана вместе способны защитить интересы граждан двух стран», - приводит АПА слова турецкого министра.

Хулуси Акар также рассказал о работе турецких саперов в Азербайджане: «Мы отправили саперов в Азербайджан. Освобожденные от оккупации территории обязательно должны быть очищены от мин. Наши сотрудники в кратчайшие сроки очистят Карабах от мин и внесут тем самым огромный вклад в нормализацию жизни там».