В Бразилии рекордная смертность: за сутки от COVID умерли более 4 тысяч человек

Тревожная эпидемиологическая ситуация наблюдается сейчас в Бразилии, где за последние сутки умерло более 4 тыс. человек. Это рекордное число за все время пандемии, пишет Русская служба BBC.

По словам медиков, во многих больницах люди умирают, не дождавшись помощи. Персонал не справляется, не хватает мест.

Общее число жертв COVID-19 в стране почти достигло 337 тысяч, это второе место в мире после США.

При этом президент Бразилии Жаир Болсонару продолжает выступать против введения локдауна и любых других мер по сдерживанию вируса. По его мнению, урон, который будет нанесен экономике, отразится на стране гораздо хуже, чем потери от пандемии.