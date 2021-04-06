МВФ рассказал, как быстро восстановить экономику

По подсчетам МВФ, если вирус вскоре станет контролируемым благодаря вакцинации, к 2025 году дополнительные налоговые поступления развитых экономик достигнут триллиона долларов.

В МВФ отмечают, что по такому сценарию мировой ВВП увеличится на 9 трлн долларов к 2025 году, поскольку бизнес сможет возобновить работу раньше.

На данный момент, по оценкам МВФ, страны уже потратили около 16 триллионов долларов на программы поддержки. Из них 10 трлн - дополнительные расходы и упущенная прибыль, еще 6 трлн - правительственные займы и вливания капитала для бизнеса.

Также в МВФ предлагают взимать налог на "сверхприбыль", которую получили компании, в частности фармацевтические, во время пандемии. Налог на "сверхприбыль" мог бы на время заменить стандартные корпоративные налоги или стать дополнением к ним. В качестве примера подобных решений МФВ привел временное повышение подоходных налогов с наиболее состоятельных людей в Германии в 1991-м, в Австралии в 2011-м и в Японии в 2013-м.

Государства нуждаются в деньгах, поскольку пандемия требует увеличения социальных расходов. Источниками пополнения бюджета, по мнению МВФ, могло бы также стать введение (усиление) прогрессивной шкалы налогообложения, или даже введение налога на богатство.

Кроме того, фонд предложил сделать подоходные налоги более прогрессивными (чем больше получаешь - тем больший процент платишь).