Рашида Исмаилова выдвинули на пост главы Международного союза электросвязи

Кандидатом от России на пост генерального секретаря Международного союза электросвязи (МСЭ) стал Рашид Исмаилов, экс-заместитель главы Минкомсвязи. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев в кулуарах "Российского форума по управлению интернетом (RIGF-2021)".

МСЭ - специализированное учреждение ООН, которое регулирует международное распределение частот и определяет рекомендации в области телекоммуникаций и радио.

"Если российский кандидат будет стоять во главе такой уважаемой международной организации, это будет, во-первых, почетно, а во-вторых, голос России будет восприниматься с большим вниманием", - цитирует Шадаева "Российская газета".

Уроженец Баку Рашид Исмаилов с 2014 по 2018 годы работал заместителем министра связи и массовых коммуникаций РФ, в 2017 году государства-члены Союза утвердили его в качестве председателя Совета МСЭ 2018 года.

Выборы генерального секретаря МСЭ пройдут в 2022 году.