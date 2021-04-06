Король объявил о подавлении мятежа в Иордании

Король Иордании Абдалла II направил в среду послание подданным, в котором заверил их в том, что армия и силы безопасности сумели подавить готовившийся мятеж в самой начальной стадии, сообщает агентство Petra.

"Никто и ничто не угрожает стабильности и безопасности королевства", - подчеркнул иорданский монарх, слова которого приводит ТАСС.

Абдалла II отметил в своем послании, что в раскрытом спецслужбами 3 апреля антиправительственном заговоре участвовали "как внутренние, так и внешние стороны".

Говоря о судьбе своего брата принца Хамзы бен Хусейна, который оказался вовлеченным в события, король подчеркнул, что "он находится вместе с семьей в своем дворце".