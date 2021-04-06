Патрушев: Россия не планирует вмешиваться в конфликт в Донбассе

Россия не планирует вмешиваться в конфликт в Донбассе, однако внимательно отслеживает ситуацию, заявил секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев в интервью изданию «Коммерсантъ».

В ходе интервью журналист издания поинтересовался, есть ли у России «красные линии», в случае пересечения которых она готова открыто вмешаться в конфликт в Донбассе.

«Мы таких планов не вынашиваем, нет. Но внимательно отслеживаем ситуацию. Исходя из ее развития будут приняты конкретные меры», – ответил Патрушев.