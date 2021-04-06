Охранник принес в школу «бомбу», чтобы получить премию

Правоохранительные органы в Москве задержали охранника одной из столичных школ в Люблино, заминировавшего учебное заведение. Об этом сообщают российские СМИ.

Полицейские в ходе следствия выяснили, что 30-летний сотрудник частного охранного предприятия заложил муляж гранаты на территории школы. По словам мужчины, он купил его в интернете.

Охранник признался, что после этого он сам «нашел» взрывное устройство и дальше действовал по должностной инструкции, вызвал саперов. Как рассказал задержанный, он пошел на такой шаг, чтобы получить поощрение от руководства и стать героем.

В результате вместо получения премии от начальства охранник стал фигурантом уголовного дела по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.