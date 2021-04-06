Ученые нашли способ выращивать новые зубы

Японские исследователи разработали методику для выращивания зубов. Технологию уже тестируют на животных. Об этом говорится в статье, опубликованной в научном журнале Science Advances.

Методика лечения заключается в моноклональных антителах, которые заставляют организм отращивать новые зубы. Исследование показало, что блокирование гена USAG-1 провоцирует увеличение активности костного морфогенетического белка. Эти молекулы отвечают за регулирование роста органов и тканей.

Вместе с этим, вмешательство в работу данного белка может вызвать серьезные побочные эффекты. Однако ученые проверили ряд моноклональных антител, изменяющих способность USAG-1 к взаимодействию с костным морфогенетическим белком, и нашли конкретное антитело, не вызывающее побочных эффектов.

Методику успешно проверили на лабораторных мышах и хорьках, зубы которых имеют сходство с человеческими. "Наш следующий план – проверить антитела на других животных, таких как свиньи и собаки", – сказали авторы исследования.