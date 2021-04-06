Цукерберга уличили в использовании мессенджера-конкурента

В числе пострадавших из-за массовой утечки персональных данных пользователей Facebook оказался и глава компании Марк Цукерберг. Его телефон стал достоянием общественности. Выяснилось, что номер миллиардера привязан к мессенджеру Signal — прямому конкуренту WhatsApp, передает «Газета.ру».

Инцидент произошел в конце прошлой недели. Хакеры обнародовали личные данные и номера телефонов более 500 млн пользователей социальной сети Facebook. В открытом доступе оказались данные 32 млн американцев, 11 млн британцев, 6 млн жителей Индии и почти 10 млн россиян.

Специалист по кибербезопасности Дэйв Уолкер разместил в Twitter скриншот с форума. По его словам, Цукерберг «заботится о своей приватности», поэтому пользуется услугами другой компании.

«Что касается утечки данных 533 миллионов человек — ирония в том, что, к сожалению, Марк Цукерберг тоже среди них. Раз журналисты не могут добиться заявления от Facebook, может, им стоит позвонить ему на попавший в сеть номер?» — прокомментировал автор публикации.

Также он обратил внимание, что обнародованный телефон Цукерберга привязан к мессенджеру Signal, имеющему репутацию одного из самых защищенных сервисов по обмену сообщениями.

«Еще один поворот — Марк Цукерберг заботится о своей приватности, поэтому использует мессенджер, у которого есть оконечное шифрование и который не принадлежит Facebook», — поделился мнением эксперт.

Таким образом он намекнул на то, что WhatsApp, принадлежащий Facebook, нередко подвергается критике за халатное отношение к конфиденциальности пользователей.

«Марк показывает нам всем пример, что нужно делать, потому что дедлайн 15 мая по принятию новых правил в WhatsApp неумолимо приближается», — написала администрация Signal.