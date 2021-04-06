Президент Европейской гимнастики Фарид Гаибов об успехах в период пандемии

Экс-генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана сделал особый акцент на том, что Европейской гимнастике удалось адаптироваться к новым условиям, возникшим в связи с пандемией COVID-19, и фактически вернуться на допандемийный уровень.

«Каждое достижение - результат тщательной и систематической подготовки, - написал Фарид Гаибов. - Все мы - спортсмены, тренеры, местные организационные комитеты, официальные органы, Технические комитеты и сотрудники Европейской гимнастики - находимся на заключительном этапе пути, ведущего нас к еще одному достижению - организации выдающейся и безопасной демонстрации гимнастики, несмотря на нынешние проблемы.

Открывается сезон чемпионатов Европы. Первыми будут соревноваться спортивные гимнасты, которые выступят в швейцарском Базеле с 21 по 25 апреля. Этот чемпионат Европы будет квалификационным к Олимпиаде в Токио. Еще через неделю российский Сочи распахнет свои двери для участников чемпионата Европы по прыжкам на батуте и тамблингу (29 апреля - 2 мая).

Если мы сравним количество федераций, подавших заявки на чемпионаты этого года, со списком стран, которые участвовали в континентальных соревнованиях 2020 года, то увидим, что мы уже вернулись к тому количеству, которое было до глобальной пандемии.

Скорее всего, в прошлом году у федераций во время мероприятий было больше сомнений и вопросов по поводу организации и проведения профилактических мероприятий, связанных с COVID-19. Теперь, когда у нас есть опыт проведения соревнований в ходе пандемии, люди чувствуют себя более комфортно и уверенно».