Президент Европейской гимнастики Фарид Гаибов об успехах в период пандемии
Президент Европейской гимнастики, наш соотечественник Фарид Гаибов выступил с традиционным обращением к континентальной гимнастической семье.
Экс-генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана сделал особый акцент на том, что Европейской гимнастике удалось адаптироваться к новым условиям, возникшим в связи с пандемией COVID-19, и фактически вернуться на допандемийный уровень.
«Каждое достижение - результат тщательной и систематической подготовки, - написал Фарид Гаибов. - Все мы - спортсмены, тренеры, местные организационные комитеты, официальные органы, Технические комитеты и сотрудники Европейской гимнастики - находимся на заключительном этапе пути, ведущего нас к еще одному достижению - организации выдающейся и безопасной демонстрации гимнастики, несмотря на нынешние проблемы.
Открывается сезон чемпионатов Европы. Первыми будут соревноваться спортивные гимнасты, которые выступят в швейцарском Базеле с 21 по 25 апреля. Этот чемпионат Европы будет квалификационным к Олимпиаде в Токио. Еще через неделю российский Сочи распахнет свои двери для участников чемпионата Европы по прыжкам на батуте и тамблингу (29 апреля - 2 мая).
Если мы сравним количество федераций, подавших заявки на чемпионаты этого года, со списком стран, которые участвовали в континентальных соревнованиях 2020 года, то увидим, что мы уже вернулись к тому количеству, которое было до глобальной пандемии.
Скорее всего, в прошлом году у федераций во время мероприятий было больше сомнений и вопросов по поводу организации и проведения профилактических мероприятий, связанных с COVID-19. Теперь, когда у нас есть опыт проведения соревнований в ходе пандемии, люди чувствуют себя более комфортно и уверенно».
Фарид Гаибов выразил благодарность Техническим комитетам, персоналу и принимающим странам за отличное сотрудничество.
«Свидетелями этого мы стали в прошлом году. Совместные усилия привели не только к успешной организации соревнований, но и сыграли большую роль в поддержании наших будущих мероприятий. Уверен, что и в этом году соревнования пройдут на высоком уровне.
Нами были разработаны рекомендации для возвращения к соревнованиям в период пандемии. После чемпионатов Европы, которые мы провели в конце 2020 года, мы внесли некоторые поправки, и имеющийся опыт позволил нам еще больше оптимизировать правила для обеспечения безопасности всех участников».
При этом президент Европейской гимнастики подчеркнул, что крайне важно обеспечить соответствующий надзор, подробное планирование и помощь со стороны возглавляемой им организации, чтобы все эти рекомендации выполнялись на должном уровне.
«Наша система пока доказывает свою эффективность. Уверен, что оргкомитеты и впредь будут прилагать все усилия для выполнения нашей общей задачи - организовывать соревнования на высоком уровне с учетом здоровья и безопасности всех участников. Европейская гимнастика продолжит сотрудничество с организаторами и участвующими делегациями, поскольку все мы четко понимаем, что ограничения существуют для обеспечения безопасных и успешных соревнований в дни пандемии», - заключил Фарид Гаибов.