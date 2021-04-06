Преемник Сулеймани побывал в Багдаде

Командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана) Исмаил Каани посетил с двухдневным визитом Ирак, сообщает агентство Анадолу.

Как сообщают государственные СМИ Ирана, двухдневный визит Каани в Багдад завершился накануне, после чего он вернулся в Тегеран.

Отмечается, что Каани встретился в Багдаде с высокопоставленными чиновниками, руководителями политических партий и лидерами организаций и обсудил региональные процессы.