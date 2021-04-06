Багдад и Вашингтон договорились: США выведут войска из Ирака

Делегации США и Ирака договорились в ходе раунда стратегического диалога о том, что боевые подразделения США и коалиции могут быть выведены из этой страны. Время будет определено позднее в ходе технических консультаций, сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление правительств двух стран.

"Обе страны подтвердили, что силы США находятся в Ираке по приглашению иракского правительства в целях поддержки сил безопасности республики в их борьбе с "Исламским государством". Исходя из растущего потенциала этой группировки, обе стороны подтвердили, что миссия сил США и коалиции теперь будет сфокусирована на тренировочных и консультационных задачах, что позволит перебросить оставшиеся боевые силы из Ирака, при этом сроки будут определены в ходе предстоящих технических консультаций", - говорится в заявлении, которое распространил Госдепартамент.

Агентство напоминает, что в ходе предыдущего заседания стратегического диалога в Вашингтоне в августе прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что войска международной коалиции будут полностью выведены из Ирака в течение трех лет. В октябре МИД Ирака сообщил, что Багдад сформировал комиссию по координации с США графика вывода американского военного контингента из страны.