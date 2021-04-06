Франция открыла архивные документы о геноциде в Руанде
Франция открыла архивные документы, касающиеся геноцида в Руанде в 1994 году, во время которого, по разным оценкам, погибли от 500 тыс. до 1 млн человек.
Для широкой публики открыты документы из архивов экс-президента Франции Франсуа Миттерана и бывшего премьер-министра страны Эдуара Балладюра, а также копии документов, упомянутых в докладе исследовательской комиссии по французским архивам, касающимся Руанды и геноцида народа тутси (1990 – 1994 годы), сообщается на официальном сайте правовой информации правительства Франции Legifrance, на который ссылается российское издание «Взгляд».
Доклад исследовательской комиссии на более чем тысячу страниц был представлен президенту Франции Эммануэлю Макрону 26 марта. Согласно выводам комиссии, Париж «оставался слепым к подготовке» геноцида в Руанде, однако доказательств в соучастии Франции в геноциде нет. Вместе с тем историки отметили, что «Франция долгое время инвестировала в поддержку режима, который поощрял расистские расправы».
Массовое убийство представителей руандийских тутси местным народом хуту происходило в период с 6 апреля по 18 июля 1994 года. Общее число жертв составило до 20% от всего населения Рунды. Геноцид был спланирован руандийской политической элитой и непосредственно осуществлялся армией, жандармерией и группировками экстремистов, поддерживаемых властями.