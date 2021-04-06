Франция открыла архивные документы о геноциде в Руанде

Франция открыла архивные документы, касающиеся геноцида в Руанде в 1994 году, во время которого, по разным оценкам, погибли от 500 тыс. до 1 млн человек.

Для широкой публики открыты документы из архивов экс-президента Франции Франсуа Миттерана и бывшего премьер-министра страны Эдуара Балладюра, а также копии документов, упомянутых в докладе исследовательской комиссии по французским архивам, касающимся Руанды и геноцида народа тутси (1990 – 1994 годы), сообщается на официальном сайте правовой информации правительства Франции Legifrance, на который ссылается российское издание «Взгляд».