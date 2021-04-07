Жителей Грузии призвали ходить пешком и предупредили о начале третьей волны COVID

Глава Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе считает, что на фоне роста показателей заражения коронавирусом гражданам страны лучше ходить пешком, чем ездить на транспорте.

Так Гамкрелидзе ответил на вопрос журналиста, который спросил, будут ли власти увеличивать количество транспортных единиц и контролировать потоки пассажиров из-за большого числа людей в час пик, пишет Грузия Онлайн.

У Гамкрелидзе также спросили, насколько в целом опасен общественный транспорт, учитывая сложившуюся ситуацию.

«Только контроль и кнут не работают. Главное — наша дисциплина и понимание. Сейчас ведь весна? Давайте больше ходить пешком. Вы ведь молодые? Не нужен вам автобус для двух остановок. Что может быть лучше прогулки по улицам Тбилиси», — ответил эпидемиолог.

Он также заявил, что Грузия на пороге начала третьей волны распространения коронавируса, и призвал граждан воздержаться от социальных мероприятий.