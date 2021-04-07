Байден созвонился с королем Иордании и заявил о своей поддержке

Президент США Джо Байден и король Иордании Абдалла II обсудили укрепление двустороннего сотрудничества в сферах политики, экономики и безопасности. Об этом говорится в письменном заявлении, которое распространила по итогам состоявшегося телефонного разговора американского и иорданского лидеров пресс-служба Белого дома.

Согласно заявлению, Байден заверил Абдаллу II в "прочной поддержке Иордании Соединенными Штатами". Кроме того, руководитель американской администрации выразил мнение, что лидерство Абдаллы II важно "для США и региона", сообщает ТАСС.

Стороны рассмотрели "прочные двусторонние связи между Иорданией и США, важную роль Иордании в регионе, укрепление двустороннего сотрудничества по многочисленным вопросам политики, экономики и безопасности", отметила пресс-служба Белого дома.

Власти Иордании объявили 3 апреля о том, что спецслужбы королевства раскрыли антиправительственный заговор.