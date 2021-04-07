Центробанк внес ясность: Moneygram запрещена в Азербайджане с 2008 года

Центральный банк Азербайджана пресек незаконную деятельность системы денежных переводов Moneygram в Карабах е с 2008 года и сегодня ни один банк не находится в деловых отношениях с данной системой денежных переводов. Как сообщает Sputnik Азербайджан, об этом говорится в официальном заявлении Центробанка.

"Центральный банк Азербайджанской Республики вместе с соответствующими ведомствами всегда уделял внимание мерам по борьбе с незаконными финансовыми и банковскими операциями на оккупированных территориях страны в рамках своей последовательной деятельности по обеспечению надежного финансового посредничества. В связи с этим были приняты серьезные меры по фактам, выявленным в разное время, и приняты соответствующие меры для немедленного прекращения этих операций", - говорится в сообщении ЦБА.

Согласно заявлению ведомства, в последнее время в соцсетях распространилась информация о факте осуществления платежей через систему денежных переводов Moneygram, незаконно действовавшую на оккупированных территориях Азербайджана до 44-дневной Отечественной войны.

"Система денежных переводов Moneygram действительно в разное время действовала незаконно на оккупированных территориях Азербайджанской Республики, и с момента обнаружения этого факта были приняты соответствующие меры, чтобы остановить деятельность системы. В результате система денежных переводов Moneygram была запрещена к работе в Азербайджанской Республике с 2008 года, и сегодня ни один банк не имеет деловых отношений с системой денежных переводов", - говорится в сообщении Центробанка.