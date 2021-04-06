Глава военного комитета НАТО приехал в Украину

С декабря прошлого года началось обострение ситуации в Донбассе, к настоящему моменту погибли более 20 украинских военных. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с прибывшим в Киве председателем военного комитета НАТО Стюартом Пичем.

"К сожалению, мы видим сейчас осложнения на востоке Украины, в Донбассе. Действительно видим увеличение количества выстрелов", - цитирует Зеленского ТАСС..

В ходе беседы Зеленский поблагодарил НАТО за внимание к Украине и поддержку.

Пич также провел встречу с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Русланом Хомчаком. По информации пресс-службы украинского военного ведомства, "председатель военного комитета НАТО заверил в дальнейшей поддержке Украины со стороны Североатлантического альянса".