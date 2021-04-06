Террористы ПКК атаковали военную базу в Сирии: погибли турецкие военные

Террористы ПКК/YPG атаковали турецких военных в зоне проведения контртеррористической операции ВС Турции “Оливковая ветвь” на севере Сирии. Погибли двое военнослужащих, ликвидированы трое боевиков. Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.

По данным турецкого ведомства, террористы обстреляли одну из военных баз с применением противотанкового оружия. В результате ответного огня ВС Турции уничтожены не менее трех боевиков группировки.

В ведомстве добавили, что турецкие военные продолжают наносить удары по позициям террористов в регионе.