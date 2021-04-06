Бразильские ученые обнаружили новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2, имеющую комбинацию мутаций, характерных для выявленных ранее более опасных по сравнению с оригинальным вирусом штаммов. Об этом сообщила газета Globo.

По информации издания, обнаруженная в столице штата Минас-Жерайс, Белу-Оризонти, разновидность инфекции имеет сразу 18 мутаций. Отдельные из них свойственны для британского и южноафриканского штаммов, а также для двух других бразильских штаммов из Манауса и Рио-де-Жанейро. Все четыре этих штамма, как полагают ученые, являются более заразными, чем оригинальный вирус из китайского Уханя, и именно с ними связывают повторные пики заражений и ухудшение эпидемиологической ситуации в разных странах мира, передает ТАСС.

Выявившие новую разновидность вируса ученые университета штата Минас-Жерайс пока не могут однозначно ответить на вопрос, является ли она более опасной, однако именно с ней, полагают они, связана вспышка заболеваемости COVID-19 в регионе в последние недели.

С начала марта ученые констатируют резкое ухудшение эпидемической ситуации с распространением COVID-19 во всей Бразилии, чего не наблюдалось ни разу с начала пандемии. За прошедшую неделю зафиксировано 463 235 новых случаев заражения и 19 643 летальных исхода.