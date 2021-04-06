Международный валютный фонд опубликовал свой полугодовой мировой экономический обзор, в котором улучшил прогнозные показатели Соединенных Штатов, Великобритании и ряда других западных стран. Причина для оптимизма имеется. США идут с опережением графика вакцинации своего населения. Вот буквально накануне, Байден заявил, что к 19 апреля привиться сможет каждый взрослый американец. Активно идет соответствующая кампания и в Великобритании.

Активная вакцинация, развернувшаяся в ведущих странах Запада и прежде всего в США, внушает надежды экономическим экспертам. Уже в этом году, по их прогнозам, начнется значительный рост: мир бросится наверстывать утраченное за год с лишним карантина. И, как обычно, успешнее всех окажутся те, у кого есть на это средства.

Кроме того, очень позитивный экономический эффект имеет байденовская программа поддержки бизнеса на огромную сумму в 1,9 триллиона долларов. США становятся локомотивом, который, разогнавшись, потащит за собой и других.

По прогнозу МВФ, американская экономика в 2021 году вырастет на 6,4%, а в 2022 году – еще на 3,5%, причем предыдущие ожидания были значительно скромнее. Высокие ожидания связаны и с британской экономикой: 5,3% в 2021 году и 5,1% в следующем. И это на фоне не самых благоприятных последствий Брекзита.

В целом по миру ожидается рост на 6% в нынешнем году и на 4,4% в следующем, при том, что в минувшем году было сокращение на 3,3%. Еще в октябре в предыдущем экономическом обзоре МВФ указывал прогнозную цифру роста в 2021 году в 5,2% и 4,2% на 2022 год. В январе прогноз на текущий год улучшили до 5,5%, а теперь, как видим, подняли и вовсе до 6%, что свидетельствует о постоянно растущем оптимизме.

Важно отметить, что этот свет в конце тоннеля дает надежду в период, когда все еще очень высока неопределенность, ведь пандемия еще никуда не делась, и ее негативное влияние на мировое хозяйство и экономики отдельных стран остается очень серьезным.

Однако уже ясно, что ведущим странам мира удалось избежать худшего сценария, и сейчас они находятся на пороге стремительного роста. Возможным это стало за счет огромных ресурсов, которые были брошены на преодоление как самой пандемии, так и ее экономических последствий. Подавляющее большинство стран просто не могли себе позволить программы стимулирования в объемах, хоть отдаленно сравнимых с теми вливаниями, которые несколько раз предприняли Соединенные Штаты.

В результате богатый Запад, который, казалось, пропустил ужасный удар в виде коронавируса, унесшего миллионы жизней, все же раньше выйдет из спада и еще дальше оторвется от прочих стран в своем развитии. Как никогда актуальной становится поговорка, что лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. И чем ты богаче, тем быстрее станешь здоровым, даже если заболел. Ну, а потом – еще богаче.