В Италии отменили столетний закон о цензуре в кино

Теперь власти Италии смогут лишь ограничивать показ картин детям младше 6, 14 или 18 лет. Утверждением возрастной категории фильмов займется специальная комиссия при министерстве культуры.

Цензура кинематографа действовала в Италии с 1914 года. Власти имели право вырезать сцены из фильмов или запрещать картины к прокату из-за сцен секса и насилия, а также по религиозным и политическим соображениям. Наиболее активно цензура стала применяться после Второй мировой войны. Среди самых известных фильмов, запрещенных к показу итальянской цензурой, были «Последнее танго в Париже» Бернардо Бертолуччи 1972 года (суд постановил уничтожить все копии картины, кроме трех, которые должны были храниться в киноархиве как «свидетельство преступления») и «Сало, или 120 дней Содома» Пьера Паоло Пазолини 1975 года. Обе картины изъяли из проката из-за эротических сцен. «Сало» вновь разрешили показывать в 1978 году, «Последнее танго в Париже» — в 1987 году.