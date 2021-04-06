Мужчина сдал в полицию танк и самоходную установку

Житель города Градец-Кралове пришел к стражам порядка, узнав, что они проводят оружейную амнистию: можно сдать любое имеющееся у тебя оружие и не нести за него ответственности. Об этом сообщает «Цензор.Нет».

Мужчина передал полиции танк Т-34-85 и самоходную установку SD-100. Как отмечается, он законно владел ими с 1990-х годов, но сомневался, может ли держать их у себя согласно новым правилам.

Специалисты осмотрели технику и отметили, что она не может стрелять. Однако, по мнению полиции, состояние техники все же не соответствует действующему законодательству. Поэтому, по заявлению правоохранителей, эти орудия классифицировали как запрещенное оружие.

"Когда мы снимали видео о вооруженной амнистии, в котором говорили, что сдать можно хоть танк, мы даже не подозревали, что это так вдохновит общественность", - отметили в полиции Чехии.