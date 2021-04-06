США помогут Палестине деньгами

США возобновляют оказание помощи Палестине по линии Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Соединенные Штаты рады объявить, что, работая с Конгрессом США, мы планируем возобновить оказание экономической и гуманитарной помощи палестинскому народу, а также помощи в целях развития. Это подразумевает $75 млн на оказание помощи в области экономики и развития Западному берегу реки Иордан и сектору Газа, $10 млн на миротворческие программы через Агентство США по международному развитию (USAID) и $150 млн на гуманитарную помощь через БАПОР", - отметил глава американской дипломатии, которого цитирует ТАСС.

"Мы также возобновляем жизненно важные программы помощи в области безопасности. Вся помощь будет предоставляться в соответствии с требованиями американского законодательства", - добавил госсекретарь.

Блинкен указал, что помощь Палестине "служит важным американским интересам и ценностям": "Соединенные Штаты привержены делу обеспечения процветания, безопасности и свободы как для израильтян, так и для палестинцев ощутимым образом в ближайшей перспективе, что само по себе имеет большое значение, но в то же время является средством продвижения вперед решения, предусматривающего сосуществование двух государств, на основе переговоров".