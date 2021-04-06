В Азербайджане дефицит воды испытывается всегда, но летом обострение этой проблемы всегда вызывает особую тревогу. Если с подачей населению питьевой воды власти еще справляются, то с орошением все намного сложнее. Это еще раз доказала прошлогодняя засуха, повторения которой никогда нельзя исключать. Но исполнительные органы, похоже, выводов для себя не сделали, и президент Ильхам Алиев вместо опытного мелиоратора Ахмеда Ахмедзаде назначил на должность председателя ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» молодого менеджера Заура Микаилова.

Сразу же отметим, что ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» является основным потребителем воды в стране, обеспечивающим, в частности, потребности всего сельского хозяйства. А расходовали здесь этот важный источник жизни, как подчеркнул глава государства, совсем не по-хозяйски. Причем, не только местные исполнительные органы и некоторые предприниматели, но и центральные исполнительные органы. Словно сговорившись, каждый бессовестно пользовался водой с нарушением всех правил приличия (о законности и говорить не приходится). А рядовым фермерам и целым селам в это время воды не хватало. На водных линиях установлены многочисленные незаконные подключения. Получалось, что какие-то могущественные силы пользовались правом пользования водой в любое нужное им время и в любом объеме, не платя при этом за нее ни копейки. И никто не нес за это ответственность. Так, конечно, продолжаться не могло.

И президент дал указание проводить мониторинг по водным линиям на месте, установить современную систему наблюдения – камеры, и положить конец незаконным подключениям. И странно как-то получается – президент всячески поддерживает граждан, занимающихся сельским хозяйством, увеличивает с каждым годом субсидии в эту сферу из госбюджета, а какой-то чиновник районного масштаба с легкостью сводит такую заботу главы государства на нет. Словно в этом и заключается его работа. В цепочке президент-чиновник-фермер среднее звено, являющееся по существу лишь посредником, занималось откровенным саботажем.

Но глава государства полностью управляет ситуацией. Весна только начинается, а он ставит задачу уже перед новым руководителем ОАО «Мелиорация и водное хозяйство». Необходимо точно проанализировать весь потенциал водных ресурсов страны, в том числе и на освобожденных землях. Для использования этих водных ресурсов с максимальной эффективностью должны быть представлены конкретные программы и предложения. Основными принципами при этом должны стать модернизация, экологическая безопасность и максимальная рациональность, чтобы граждане Азербайджана, люди, занимающиеся сельским хозяйством, увидели позитивные перемены в своей жизни.