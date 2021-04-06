Ильхам Алиев предупредил чиновников о летнем дефиците воды наше послесловие
В Азербайджане дефицит воды испытывается всегда, но летом обострение этой проблемы всегда вызывает особую тревогу. Если с подачей населению питьевой воды власти еще справляются, то с орошением все намного сложнее. Это еще раз доказала прошлогодняя засуха, повторения которой никогда нельзя исключать. Но исполнительные органы, похоже, выводов для себя не сделали, и президент Ильхам Алиев вместо опытного мелиоратора Ахмеда Ахмедзаде назначил на должность председателя ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» молодого менеджера Заура Микаилова.
Сразу же отметим, что ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» является основным потребителем воды в стране, обеспечивающим, в частности, потребности всего сельского хозяйства. А расходовали здесь этот важный источник жизни, как подчеркнул глава государства, совсем не по-хозяйски. Причем, не только местные исполнительные органы и некоторые предприниматели, но и центральные исполнительные органы. Словно сговорившись, каждый бессовестно пользовался водой с нарушением всех правил приличия (о законности и говорить не приходится). А рядовым фермерам и целым селам в это время воды не хватало. На водных линиях установлены многочисленные незаконные подключения. Получалось, что какие-то могущественные силы пользовались правом пользования водой в любое нужное им время и в любом объеме, не платя при этом за нее ни копейки. И никто не нес за это ответственность. Так, конечно, продолжаться не могло.
И президент дал указание проводить мониторинг по водным линиям на месте, установить современную систему наблюдения – камеры, и положить конец незаконным подключениям. И странно как-то получается – президент всячески поддерживает граждан, занимающихся сельским хозяйством, увеличивает с каждым годом субсидии в эту сферу из госбюджета, а какой-то чиновник районного масштаба с легкостью сводит такую заботу главы государства на нет. Словно в этом и заключается его работа. В цепочке президент-чиновник-фермер среднее звено, являющееся по существу лишь посредником, занималось откровенным саботажем.
Но глава государства полностью управляет ситуацией. Весна только начинается, а он ставит задачу уже перед новым руководителем ОАО «Мелиорация и водное хозяйство». Необходимо точно проанализировать весь потенциал водных ресурсов страны, в том числе и на освобожденных землях. Для использования этих водных ресурсов с максимальной эффективностью должны быть представлены конкретные программы и предложения. Основными принципами при этом должны стать модернизация, экологическая безопасность и максимальная рациональность, чтобы граждане Азербайджана, люди, занимающиеся сельским хозяйством, увидели позитивные перемены в своей жизни.
Глава государства в последние годы расценивает эту отрасль как приоритетную, для ее развития проделана большая работа, выделены крупные средства из госбюджета. Без всего этого сегодня мы столкнулись бы с огромными проблемами. Но и довольствоваться достигнутыми успехами он никому позволить не может, надо привнести в эту сферу современный менеджмент. И И.Алиев привлек к работе специалиста в сфере современного менеджмента.
Об этом президент Ильхам Алиев сказал прямо: «Назначая вас на эту должность, я учитывал именно тот фактор, что повсеместно должны быть современный менеджмент, управление. Это демонстрируют проводимые мною в последнее время кадровые реформы. Там, где есть современный менеджмент, современное управление, честность, добросовестность, будет и результат. Назначая вас на эту должность и давая свои рекомендации, хочу выразить уверенность в том, что вы оправдаете это высокое доверие».
А какие выводы из этого сделал Заур Микаилов и другие чиновники как в центральных, так и местных исполнительных органах, покажет ближайшее будущее. А время сейчас летит быстро…