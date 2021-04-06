Вашингтон готов снять часть санкций с Ирана

В Вашингтоне готовы предпринять меры по возвращению в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), в том числе и снять некоторые санкции в отношении Ирана, заявил представитель Госдепа США Нед Прайс.

"Мы готовы предпринять шаги, необходимые для возвращения к соблюдению СВПД, в том числе и снять санкции, идущие вразрез с этим планом", - сказал журналистам Прайс, передает Интерфакс.

Прайс добавил, что его должность не позволяет ему называть "конкретную главу и строку относительно того, как это может быть".

Вашингтон пойдет на эти меры только в случае готовности Тегерана предпринять шаги навстречу, добавил Прайс.