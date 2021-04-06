Депрессию признали смертельно опасной

Пациенты с большим депрессивным расстройством (БДР) обладают высоким уровнем эпигенетических изменений в ДНК. Об этом предупредили американские ученые из Калифорнийского университета.

В связи с указанными изменениями у людей с диагнозом быстрее стареют клетки, а сами пациенты чаще расположены к преждевременной смерти. Об итогах исследования сообщает Translational Psychiatry.

Клеточный возраст пациентов с БДР оказался выше, чем у здоровых людей. При этом люди с депрессией не имели никаких внешних патологий, указывающих на преждевременное старение. По данным ВОЗ, различными формами депрессии в мире страдают порядка 300 миллионов человек.

У молодых людей, проводящих по нескольку часов в день в соцсетях, резко увеличивается вероятность суицида. Таковы результаты исследования полумиллиона пользователей. Об этом на заседании круглого стола заявил профессор психиатрии Ульмского университета, директор центра нейронауки психиатрической университетской клиники в Ульме Манфред Шпицер.