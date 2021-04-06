Морские бои между Ираном и Израилем продолжаются наши подробности
Во вторник в Красном море у берегов Йемена получило повреждение еще одно иранское судно. Уже на следующий день представитель Министерства иностранных дел Ирана сообщил, что обошлось без жертв, ведется расследование произошедшего, а Saviz представляет собой «гражданское судно, размещенное там для обеспечения безопасности региона от пиратов».
Противоречие очевидное: для обеспечения безопасности мореплавания от судна требуются несколько иные качества, чем от обычного теплохода. А по сообщению иранского информагентства Tasnim причиной повреждений стал взрыв прикрепленной к корпусу судна магнитной мины, что также указывает на особенные задачи, стоявшие перед иранским кораблем, и на то, что эти задачи были известны тем, кто мину прикрепил.
Еще в 2018 году саудовцы, участвующие в войне в Йемене, заявляли, что теплоход Saviz является военным командным и логистическим центром, координирующим деятельность иранских сил в Красном море и принимающих участие в поддержке своих йеменских союзников хути. Корабль оснащен пулеметами, современным радарным и коммуникационным оборудованием, скоростными лодками, а на палубе фиксировали людей в военной форме, скорее всего, из Корпуса стражей исламской революции.
Иран не стал никого обвинять в произошедшем, но якобы Израиль проинформировал США, что это его рук дело, эту информацию опубликовала «Нью-Йорк таймс» ссылаясь на свои источники. Удар был будто бы нанесен в отместку за нападения Ирана на израильские судна. Мина была прикреплена ниже ватерлинии, что указывает на работу спецназа – диверсантов-подводников.
На прямой вопрос об этом эпизоде министр обороны Израиля Бенни Ганц отказался отвечать. Официально власти страны никогда не комментируют работу своих специальных подразделений. Газета же «Маарив» привела цитату министра: «Наши наступательные системы работают 24 часа в сутки семь дней в неделю 365 дней в году, они готовы к действию в любой зоне и на любом расстоянии». До места атаки иранского теплохода от Израиля не такое и большое расстояние, нужно признать.
Обмен ударами между Ираном и Израилем не такая и редкость. 26 февраля был поврежден корпус израильского судна в Оманском заливе, 10 марта в Средиземном море произошел пожар на иранском контейнеровозе, 25 марта, по утверждению израильской стороны, иранская ракета повредила еще одно израильское грузовое судно. Так что война на море между этими странами идет уже давно, пусть и не полномасштабная, но вполне ожесточенная.