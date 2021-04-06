Валерий Кантор, специально для haqqin.az, Иерусалим 02:26

Во вторник в Красном море у берегов Йемена получило повреждение еще одно иранское судно. Уже на следующий день представитель Министерства иностранных дел Ирана сообщил, что обошлось без жертв, ведется расследование произошедшего, а Saviz представляет собой «гражданское судно, размещенное там для обеспечения безопасности региона от пиратов». Противоречие очевидное: для обеспечения безопасности мореплавания от судна требуются несколько иные качества, чем от обычного теплохода. А по сообщению иранского информагентства Tasnim причиной повреждений стал взрыв прикрепленной к корпусу судна магнитной мины, что также указывает на особенные задачи, стоявшие перед иранским кораблем, и на то, что эти задачи были известны тем, кто мину прикрепил.

Еще в 2018 году саудовцы, участвующие в войне в Йемене, заявляли, что теплоход Saviz является военным командным и логистическим центром, координирующим деятельность иранских сил в Красном море и принимающих участие в поддержке своих йеменских союзников хути. Корабль оснащен пулеметами, современным радарным и коммуникационным оборудованием, скоростными лодками, а на палубе фиксировали людей в военной форме, скорее всего, из Корпуса стражей исламской революции. Иран не стал никого обвинять в произошедшем, но якобы Израиль проинформировал США, что это его рук дело, эту информацию опубликовала «Нью-Йорк таймс» ссылаясь на свои источники. Удар был будто бы нанесен в отместку за нападения Ирана на израильские судна. Мина была прикреплена ниже ватерлинии, что указывает на работу спецназа – диверсантов-подводников.