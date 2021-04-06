США обвинили Россию в разжигании карабахского конфликта

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Россия, возможно, стремится сохранить конфликт вокруг Нагорного Карабаха, а не урегулировать его, заявил заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент, выступая на интернет-семинаре, организованном вашингтонской неправительственной организацией "Турецкое наследие". Об этом сообщает ТАСС. "Я ожидаю роста неудовлетворенности азербайджанских властей тем, что российские миротворцы, как представляется, остаются на долгосрочную перспективу в Нагорном Карабахе", - сказал Кент.

При этом Кент, характеризуя складывающееся в Нагорном Карабахе положение, по сути, обвинил Россию в желании затянуть конфликт. Он процитировал неназванного заместителя главы грузинского МИД. "Один из заместителей министра иностранных дел Грузии заявил в ноябре: "Это та ситуация, в которой мы находились в 1998 году. Затем Азербайджан окажется в той ситуации, в которой мы находились в 2008 году. А потом он окажется в той ситуации, в которой мы находимся сейчас", - отметил сотрудник американского внешнеполитического ведомства. "Это довольно пессимистичная, но, возможно, реалистичная оценка того, как Россия манипулирует конфликтом в Карабахе для получения собственной выгоды и без стремления в действительности урегулировать проблему и позволить Армении и Азербайджану двигаться вперед", - считает Кент. Одновременно Кент заверил, что США приветствуют прекращение военных действий между Азербайджаном и Арменией: "Мы все приветствуем завершение боевых действий в ноябре прошлого года, когда Путин выдвинул условия прекращения огня".