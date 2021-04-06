Описано опасное последствие COVID-19 у бессимптомных больных

Люди, которые перенесли COVID-19 в легкой форме или бессимптомно, все-таки могут столкнуться с таким последствием инфекции для здоровья, как нейропатология, и в некоторых случаях заболевание нервной системы может быть опасным. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

«Это не значит, что у всех, кто перенес ковид, могут наступить какие-то заметные невооруженному глазу последствия, — сказала она. — Однако нужно внимательно наблюдать за собой и постоянно убеждаться, что патологические процессы у вас отсутствуют. Эта тактика из серии "предупрежден — значит вооружен"».

Баранова объяснила, что свои выводы она делает на основании статьи ученых из Нидерландов, которые заразили коронавирусом мартышек двух разных видов и заметили, что у двух из четырех обезьян одного вида после выздоровления наблюдалась активность в гипофизе. При этом все мартышки болели в легкой форме. Через 35 дней их умертвили и исследовали их мозг — признаки нейровоспаления обнаружились в мозге почти всех животных, хотя внешне эти изменения не были заметны.

«Получилось, что из восьми обезьян только у одной мозг не пострадал, — отмечает биолог. — После перенесенной болезни поведение животных не отличалось от нормального: у них был нормальный аппетит, ни зрительные рефлексы, ни что-то другое не вызывало беспокойство. Проблемы в мозге показало только вскрытие».