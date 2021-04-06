Цены на нефть снижаются на новостях о коронавирусе

Стоимость нефти снижается в четверг утром, инвесторы опасаются влияния роста заболеваемости коронавирусом в Азии на спрос. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,4%, до 62,91 доллара, а майских фьючерсов на WTI — на 0,42%, до 59,52 доллара за баррель.

Несмотря на оптимистичные ожидания инвесторов в отношении перспектив экономики в нынешнем году, цены на нефть по-прежнему уязвимы к новостям о продолжающемся росте числа обнаружений инфицирования коронавирусом, в частности, в Азии. Наиболее тяжелой ситуация остается в Индии, одном из крупнейших импортеров нефти.

"В краткосрочной перспективе цены, вероятно, окажутся под давлением, поскольку опасения, связанные с возобновлением (роста заболеваемости) COVID-19, не исчезнут в ближайшее время", — прокомментировал агентству Блумберг старший аналитик по сырьевым товарам VI Investment Уилл Сунчиль Юнь.