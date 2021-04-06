Оперативные подразделения Азербайджана и Турции начали совместные учения

Согласно совместному годовому плану министерств обороны Азербайджана и Турции, 8 апреля начнутся оперативно-тактические учения с участием военнослужащих двух стран, сообщает пресс-служба Минобороны.

Учения, которые будут организованы в Азербайджане, состоятся на общевойсковых полигонах, расположенных в разных направлениях зон ответственности воинских объединений азербайджанской армии.

Основной целью учений является улучшение взаимодействия и повышение боеспособности оперативных подразделений азербайджанской и турецкой армий, развитие у командиров оперативных подразделений навыков принятия военных решений, а также способности проявления инициативности и управления подразделениями.

Учения продлятся до 9 апреля.