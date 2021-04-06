Люди из ближайшего окружения Сабира Рустамханлы заразились коронавирусом

Заместитель председателя партии «Гражданская солидарность» Ариф Исмаилбейли заразился коронавирусом, сообщает АПА.

Согласно информации, Ариф Исмаилбейли в настоящее время находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Сообщается, что супруга политика, Марзия Исмаилбейли, сегодня скончалась от коронавируса.

Агентство сообщает, что коронавирусом также заразился начальник отдела в партии Самандар Чахмаглы. Он также помещен в реанимацию.

Напомним, председателем партии «Гражданская солидарность» является депутат Милли Меджлиса Сабир Рустамханлы.