Число случаев коронавируса в мире превысило 133 миллионов

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире с начала пандемии на утро 8 апреля достигло 133 116 310. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончались 2 887 706 человек. При этом вылечились более 105 млн человек.

По количеству заболевших лидируют такие страны, как США, Бразилия и Индия.

В Соединенных Штатах больше всего заразившихся и скончавшихся, в этой стране в общей сложности выявлено 30 922 347 случаев COVID-19, зарегистрировано 559 109 летальных исходов, выздоровели свыше 24 млн человек.